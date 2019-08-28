【逃犯條例】憂中學生情緒受困擾　社聯獲千萬贊助推支援心理服務 (16:41)

社聯業務總監黃健偉說，計劃獲「有心人士」贊助約1000萬元。計劃除支援學生，另會為中學社工及教師提供100場訓練及社區支援服務，首場工作坊將於今午（28日）舉行，主題為「非暴力溝通」，已有近百名教師或社工報名。

被問到若有學生因怕被「篤灰」 ，即使情緒受困亦拒絕尋求支援時，香港心理學會臨牀心理學組主席鄭寶君稱，學生尋求學校支援，不必透露具體的事件細節，「只抒發感受亦可」。

香港中學校長會主席鄧振強表示，學校在社會功能是「守護學生」，無論發生什麼事，校方應盡力提供一切協助，「 學校是教育機構，不是執法部門 ，學生透露任何行為，校方要尊重及保密學生私隱，而且教師亦無從核實事件的真確性」，他說學校一般會聆聽學生感受並處理。

有意見擔心開學後學生之間或因政見分歧致情緒困擾，或有警察子女被欺凌問題，鄭寶君建議，教師適宜採用觀察式等待（ watchful waiting），細心觀察學生反應，如學習成績與同學的互動等，再在適當時機介入，「師生之間應先建立互信關係，讓學生能打開心扉尋求支援，而教師亦不應過早介入，以免涉事學生成為焦點，會更弄巧反拙」。

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