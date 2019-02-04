【逃犯條例】《環時》社評：「一國一制」當前不現實　國家沒理由讓香港內地化 (16:25)

社評表示，必須保持香港高度自治，形容此為政治一種實事求是，也是唯一可行原則；又稱「一國一制」當前完全不現實，因內地沒有直接治理香港的政治和法律資源，如取消香港高度自治，香港整個社會運行邏輯都需改寫，意味着巨大的治理風險，包括香港可能失去國際金融中心地位，不符合國家利益。

社評強調，國家堅持高度自治、港人治港，港人要對此保持堅定信心，而國家亦完全沒有理由和動機取消香港高度自治，讓內地政治元素大規模進入香港，讓香港內地化。

不過，社評認為香港高度自治不能導致城市與國家政治上對立，此為「一國兩制」底線，而香港反對派也應當理解此一底線，調整其政治活動策略，探索建設性的「反對派政治」，不能試圖在《基本法》和國家《憲法》上「打一個洞出來」。

逃犯條例 相關報道：

陳馮富珍：青年激進根源在教育 要從師範生入手培養愛國新血

中電主席：不支持暴力 法治及和平有序是香港成功基石

《人民日報》海外版批教協煽動學界 籲對通識、國民教育糾偏補缺