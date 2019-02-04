【逃犯條例】《環時》社評：「一國一制」當前不現實　國家沒理由讓香港內地化 (16:25)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續。內地官媒《環球時報》昨（27日）發表題為〈就維護香港高度自治說些大實話〉社評，指出當前香港實行「一國一制」不現實，不符合國家利益，國家也完全沒有理由和動機取消香港高度自治，讓香港內地化。
社評表示，必須保持香港高度自治，形容此為政治一種實事求是，也是唯一可行原則；又稱「一國一制」當前完全不現實，因內地沒有直接治理香港的政治和法律資源，如取消香港高度自治，香港整個社會運行邏輯都需改寫，意味着巨大的治理風險，包括香港可能失去國際金融中心地位，不符合國家利益。
社評強調，國家堅持高度自治、港人治港，港人要對此保持堅定信心，而國家亦完全沒有理由和動機取消香港高度自治，讓內地政治元素大規模進入香港，讓香港內地化。
不過，社評認為香港高度自治不能導致城市與國家政治上對立，此為「一國兩制」底線，而香港反對派也應當理解此一底線，調整其政治活動策略，探索建設性的「反對派政治」，不能試圖在《基本法》和國家《憲法》上「打一個洞出來」。
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