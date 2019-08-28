【逃犯條例・觀塘遊行】兩男涉暴動罪提堂　首被告涉擲磚等物品 (16:41)

兩名被告謝灼華（23歲）及周健豪（26歲）同被控一項暴動罪。控罪指，兩人涉於本月24日與不知名人士在九龍灣偉業街附近參與暴動。謝灼華另被控一項襲警罪，他被指於同日在九龍灣偉業街常怡道行人天橋底襲擊總督察梅永罡。

辯方表示，首被告去年從IVE畢業，現無固定工作及收入，不能繳交高昂保釋金，希望法庭酌情處理。裁判官批准首被告以現金3000元保釋至11月6日再應訊，其間交出旅遊證件不得離港、每星期到警署報到一次，以及遵守宵禁令。至於次被告周健豪，控方透露他現仍留醫不能上庭，裁判官遂將案件押後至9月2日再訊，其間次被告繼續由警方看管。

據悉，首被告案發下午與大約200人在偉業街集結，以路障堵路，其後向警方防線拋擲磚頭、石頭、長傘等。警方遂作出驅趕，首被告極力反抗，以長約75厘米的竹枝還擊，並打中總督察梅永罡的手臂，最後被制服。次被告則於當日相約時間，於偉業街一帶逃跑時遭制服及拘捕。

逃犯條例 相關報道：

陳馮富珍：青年激進根源在教育 要從師範生入手培養愛國新血

團體籲港府參考外國立蒙面法

不滿港鐵獲臨時禁令仍停駛 郭卓堅提司法覆核