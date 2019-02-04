【逃犯條例】跨界別發起周一起罷工兩日　籲政府8．31死線回應五大訴求 (16:35)

「9293全民罷工，香港人，退無可退」跨界別罷工參與者來自至少21個界別，包括醫療專職、航空、資訊科技、建築、社福等，今日（28日）召開記招。聯合宣言指出，警方的濫權濫暴行為對人道法治精神造成嚴重威脅，而政府漠視民間訴求，口說籌組對話平台，但繼續濫捕濫控，企圖把責任推向示威者，重申要求政府回應五大訴求，盡快回應如何落實具體方案，表示只有實施雙普選，才可扭轉港府的「傀儡狀態」。他們呼籲各界把8月31日定為死線，若政府不回應，不排除升級行動如延長三罷（罷工、罷市、罷課）。

他們9月2日下午分別於尖沙嘴梳士巴利道花園及金鐘添馬花園舉行罷工集會，翌日於遮打花園集會，正向警方申請不反對通知書。

航空界代表盧先生（化名）指出，業界被白色恐怖籠罩，幾乎遭噤聲，人人自危，自言自己也害怕，但不希望未來一代失去發聲權利，本着良知，仍然要出來。被問到罷工是否有力爭取訴求的方法，他認為有人和理非，有人勇武抗爭，自己是盡自己一分力。他又說，「今日航空界，明日各行各界」，呼籲更多人參與。

醫療界公立醫院註冊護士劉先生表示，6月開始見證很多警方濫用暴力的情況，對於有和平集會市民受到粗暴對待、被阻礙接受急救、急救人員受襲等，批評警察的行為已嚴重違反國際人道法，又指現時各區均有催淚彈「放題」，危害全民健康，與醫護守護市民生命背道而馳，呼籲警方停止濫用暴力、醫管局捍衛病人權益及保護病人私穩，並要求政府正式回應市民五大訴求，平息民憤。

就9月2日和3日的罷工行動，劉先生坦言，明白前線醫護人員當日需謹守崗位，提供及維持緊急醫療服務，未必能親身參與罷工，但希望能透過配戴黑口罩、黑絲帶、午飯靜坐等方式，以表支持，又期望高層及各部門主管不要秋後算帳，繼續讓白色恐怖在醫院蔓延，重申醫護人員「不問政治，只求良知」。

社福界代表、社工Winston批評政府多次倒果為因，推卸責任予示威者，又不滿近日安老院、社區長者受催淚彈影響，社工被打壓，包括在示威中被捕，被阻止為未成年人士提供被捕支援等。

記者會舉行期間，突有示威者闖入，高舉標語並大喊數次「抗議大台騎劫運動」後離去。

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