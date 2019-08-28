涉葵芳站外天橋圖偷拍裙底照　27歲男獲撤16罪認一罪押後再訊 (15:50)

被告鄧怡南（27歲）承認一項企圖作出有違公德的行為，控罪指出，被告於2016年4月23日在葵芳港鐵站E出口行人天橋，企圖以數碼相機拍攝不知名女子裙底。

案情顯示，一名便衣探員留意到被告電腦袋有空洞，並伸出相機鏡頭，在港鐵站外跟隨穿着半截裙的女士，探員遂跟隨被告，之後上前表明身分將被告截停。被告在警誡下承認企圖拍攝裙底，並說「阿sir，因為我鹹濕先整個咁嘅袋，對唔住」。

辯方在求情時透露，被告沒有刑事紀錄，今月初結婚，現替協助其姊從事設計工作。辯方認為不可視被告因性衝動犯罪，指出被告來自破碎家庭，父母離異，母親患躁鬱症，兒時多次因家庭問題報警。比被告年長7歲、同母異父的胞姊就讀大學時搬走。被告就讀中學時一直由社工輔導，辯方指出，被告「無法從至親女性獲取安全感」。

辯方指出，被告因愚昧和衝動犯案，無法從正途方法發泄，案發至今飽受內疚感和羞恥心折磨，被告事後亦主動尋求心理輔導。辯方呈上多封包括其妻的求情信，其妻在信件中說，「從那次關係危機，認識到被告壓抑的一面」，辯方說，被告得到妻子的原諒，願意結婚交託終生，可見被告真正的善良。

裁判官在庭上質疑，為何案件在2016年發生但拖延至今，辯方稱警方早前循不誠實取用電腦罪方向調查，據悉控方曾等候高等法院頒下有關不誠實取用電腦一案的判辭，再決定控罪。

被告原被控17項作出有違公德的行為，惟控方將首控罪加上「企圖」二字，改為企圖作出有違公德的行為，據悉因當時被告未有成功偷拍。控方另撤銷其他16項控罪。

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