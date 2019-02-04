【逃犯條例】陳馮富珍：青年激進根源在教育　要從師範生入手培養愛國新血 (15:10)

陳馮富珍認為，應把國家《憲法》和香港《基本法》作為香港法治和愛國主義教育的核心內容，幫助香港青年正確理解「一國」和「兩制」的關係，了解一國公民的權利和義務，增強國民身分認同感。

她又說，特區政府要用好教育法例、政策、計劃制定權，「壓實對相關教育服務機構的監察責任，牢牢掌握教育主導權，積極推進教育改革，支持校方加強教師隊伍管理」。

陳馮富珍又提到，要加強培養愛國愛港教師隊伍，以及建立健全香港與內地教師雙向交流機制，幫助香港教師更好地了解國情、消除誤解，增進認同，「將愛國愛港作為教師任職的必備資格，從在讀師範生入手，培養更多愛國愛港『新鮮血液』；同時支持愛國愛港教師組織加快發展，不斷提升他們在教育領域的影響力、話語權」。

（澎湃新聞）

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