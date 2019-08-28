不滿邀約打波「放飛機」　21歲男仿血腥電影圖殺30歲波友囚6年 (15:36)

自2008年來港定居的被告周杰（21歲），被控於2018年1月10日，在九龍區的住所內企圖謀殺30歲男子X。X患有中度智障，屬精神上沒有行為能力的人。

案情指出，X自2017年在屋邨附近籃球場認識被告，自此開始熟絡，不時相約一起打籃球，但X有時未能赴約，令被告不滿。被告則說認識X近5年。

案發前一日，被告與X玩捉迷藏，但X被捉後不停低，最後更一言不發離開，令被告非常憤怒。被告於案發日，模仿電影情節密謀殺人計劃，邀約X傍晚前往其住所。被告叫X玩遊戲，用電線造成的自製膠手扣綁起X的手腕，再蒙起X雙眼。

其後，被告用摺刀插向X後頸，致X不斷流血，一度昏迷倒地。X恢復意識後，掙脫膠手扣及取走眼罩，並請求離開被告住所，惟被告以遊戲未完為由阻擋X去路，X叫喊稱會令他喪命，並持剪刀自衛。被告見到四處血迹後感到害怕，清洗血迹後報警及承認刺傷X。

被告警誡下表示，多次刺向X頸部，本身打算殺死X後，再肢解其屍體。醫療報告顯示，X的左邊頸部有三處傷痕，後頸有一處嚴重傷勢，需手術治療。

辯方求情稱，被告認罪及自行報警，他自小患重病引致輕度智障，思想較幼稚，請求法官考慮判醫院令，協助他更生。

法官判刑時表示，案情嚴重不適合判處醫院令，被告易感憤怒，亦承認玩血腥遊戲、看暴力恐怖漫畫令其價值觀扭曲，而他在本案因瑣碎事傷害X，情節非常恐怖。X事後創傷很大，恐懼見到被告，對他人失去信任，但考慮到被告認罪酌量減刑，終判囚6年。

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