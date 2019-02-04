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社會局勢緊張　青協近月處理459宗相關學生求助　 (15:00)

社會近日局勢緊張，學生情緒問題亦同樣引起關注。有青協支援青少年情緒的服務自6月中至本月24日期間，共處理459宗由近期社會事件引伸的求助個案，當中一成屬高危情緒困擾，部分曾出現自毁念頭。開學在即，亦有學生發起罷課，有校長表示不希望「連學校都不能夠成為（學生）最後的堡壘」，故不贊成學生罷課便開除學籍，會先主動了解學生行動背後的原因，看看有否其他表達訴求的方式。

青協全健思維中心的「關心一線」及「uTouch網上外展服務」自今年6月12日至8月24日期間，處理了459宗由近期社會事件衍生的求助個案，主要為中學生和大專生，最年輕為11歲。約10%個案屬有可能傷害自己或別人的高危情緒困擾，這些個案主要是本身已有情緒病的康復者，他們每當社會出現激烈衝突，或者有參與者嚴重受傷，便會激起強烈反應，部分更出現自毁念頭。

而受中度情緒困擾的求助個案佔四成，部分個案事主經常前往衝突現場，因看見同伴受傷而感憤慨，令情緒持續起伏，並對未來失去希望。

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