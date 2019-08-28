【逃犯條例】不滿港鐵獲臨時禁令仍停駛　郭卓堅提司法覆核 (13:29)

申請人為郭卓堅，建議答辯人為現任港鐵公司董事局主席歐陽伯權、今年4月1日退任港鐵行政總裁的梁國權。

申請書提到，港鐵8月23日獲法庭頒臨時禁制令，禁止任何人非法及意圖故意阻礙或干預列車運作，並在8月24日停駛彩虹至調景嶺各站，8月25日停駛荃灣至葵芳各站。申請人認為，既然法庭已頒布臨時禁制令，港鐵為何不信任其效用，仍要關閉車站，質疑港鐵濫用司法程序。

另外，上述兩次遊行獲警方不反對通知書，附近車站卻被關閉，令該區居民及示威者只能步行回家或往返集會地點，但因人數眾多、行人路位置有限，部分人被迫走出馬路，致交通阻塞；但警方又要求眾人不能在馬路非法集結，最終引起衝突。

申請人認為，上述兩日的衝突乃因港鐵錯誤的停駛決定所致，要求法庭頒令港鐵在本月24及25日的停駛決定屬行為不當，要求港鐵負上責任，賠償警方、附近居民及示威者的損失。

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