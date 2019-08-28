團體公布劏房租約不平等條款　濫收水電費最離譜 (14:21)

劏房住戶本已居於惡劣環境，惟在租約未受規管下更易受剝削。有租約訂明每月收取固定水費150元，亦有天台屋住戶在颱風「山竹」襲港時天花板被吹走，遭業主要求兩日內搬走。葵涌劏房居民大聯盟早前舉辦葵涌區「最離譜租約條款選舉」，在50多份租約下，選出12份予100名葵青區不適切居所的住戶投票，其中最離譜的租約條款是濫收水電費，每度水費15元，每度電收費1.8元。
梁先生居於40平方呎的板間房內，其租約寫明需要每月繳付150元水費，電費亦收取每度2元。梁先生指出，他每日只簡單洗澡刷牙，又不煮食，沒可能水費要過百元，惟業主從沒展示水電費單，他不知實際用量。
黃小姐一家四口居於天台屋5年，一直有簽租約，但業主無在合約上打釐印。颱風「山竹」襲港時，黃小姐的單位天花板整個被吹走，整間屋水浸，鐵架倒塌。惟業主不賠償外，更要求她兩天內搬走，黃小姐執拾不及，業主更以「霸佔單位」為由，沒收一個月約4000元按金。
葵涌劏房居民大聯盟發言人洪一蘭說，蒐集到的50份租約，最少有10款以上涉不同形式的條文租約，其中更見過全份手寫的租約。她指出，政府未有立例監管租約，引致劏房租戶「不停咁呻」，或劏房存在一些不公平的租約條款，建議政府參考地產代理監管局訂立的租約指引，釐清租客及業主的權責。
其他報道︰【逃犯條例】狄志遠：引用《緊急法》令人難以承受 葉兆輝：政府「堅離地」