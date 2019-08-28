【逃犯條例】涉黃埔襲警及管爆炸品　25歲被告向高院申保釋獲批 (11:57)

本月10日大埔反修例遊行演變為多區快閃堵路行動，有示威者當日在紅磡和黃埔交界道路鋪設路障。一名青年其後在黃埔站遭警方截查拘捕，被控一項襲警和管有爆炸品罪，早前被裁判官拒絕保釋外出，他今日（28日）在高等法院申請保釋獲批，他准以合共2萬元現金及人事擔保、遵守宵禁令、承諾不作與爆炸品有關的查詢和討論等條件擔保外出。
法官彭寶琴今日批准被告張漢東（25歲）以1萬元現金、1萬元現金人事擔保；遵守晚上10時至翌晨6時的宵禁令；承諾除與律師團隊商討案件外，不作與爆炸品有關的查詢和討論；交出旅遊證件；不得離港；每周到警署報到3次等條件保釋。
控罪指出，被告被控於2019年8月11日，在港鐵黃埔站A出口襲擊警員盧振業，以及明知而管有爆炸品，即硝酸鉀及糖。據控方早前在庭上透露，警方在被告的腰包和背包搜出7塊直徑10厘米的煙霧餅、一把軍刀、藍色雞蛋、大量波子般大的實心鐵珠，以及橡筋發射器。
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