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【逃犯條例】中電主席：不支持暴力　法治及和平有序是香港成功基石 (11:44)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續，中電及香港上海大酒店董事會主席米高嘉道理爵士（Sir Michael Kadoorie）今日（28日）在《南華早報》刊登全版廣告文章，稱不支持暴力，認為法治及和平有序是香港的成功基石，呼籲社會重建互信。

現年78歲的米高嘉道理表示，嘉道理家族140年前已經開始扎根香港，與香港關係深厚，故對近日席捲整個城市、而且仍在持續的嚴峻局勢感到沮喪（disheartening）。他指出，自己並不支持暴力，也不認為暴力是解決衝突的方法，認為實踐法治及維持和平有序，是香港賴以成功的基石。

他又強調，互相尊重、理解和對話是香港一直以來所重視的精神，寄語港人要盡力恢復社會平衡，也絕對不能忘記香港的獨特地位，即連接世界上兩個截然不同的意識形態和體制的「中立連接點」（neutral point of contact）。

米高嘉道理亦提到，年輕人是香港的未來，認為大眾有責任不讓年輕人陷入絕望，呼籲社會重建互信，為年輕一代創造希望。

香港上海大酒店持有尖沙嘴半島酒店及淺水灣映灣園等。

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