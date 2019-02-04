【逃犯條例】狄志遠：引用《緊急法》令人難以承受　葉兆輝：政府「堅離地」 (12:03)

特首林鄭月娥上周六（24日）邀請不同界別到禮賓府會面，分享對建構對話平台的想法，有份出席會面的新思維創黨主席狄志遠今早（28日）接受港台節目訪問時表示，對於傳聞政府正研究以《緊急法》處理反修例風波，他認為引用《緊急法》令人難以承受，呼籲政府要顧及港人感受，不要建立長遠的仇恨，否則日後管治將更困難。
狄志遠表示，相信林鄭月娥正考慮一套有硬有軟的措施處理反修例風波，他形容禮賓府的會面氣氛不錯，逾半參與者均提出政府應先創造溝通條件，包括宣布撤回修訂《逃犯條例》，以及成立獨立調查委員會，而林鄭月娥在會上認真做筆錄，相信她有誠意解決問題。
不過，對於林鄭月娥昨日（27日）回應會否引用《緊急情况規例條例》提問時卻未有否認，更稱「有責任看看」所有用來「止暴制亂」的香港法律，狄志遠說，引用《緊急法》令人難以承受，呼籲政府執行前要顧及港人感受，不要建立長遠的仇恨，否則日後管治將更困難。
葉兆輝︰已水浸廚房 《緊急法》勢令水浸失控氾濫
出席同一節目的香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝形容，目前情況像水浸的廚房，政府只忙於清潔廚房，卻未有處理問題源頭，關上水喉，又考慮引用《緊急法》令問題延伸到廚房以外的地方，他期望各持分者能協助政府建構有利溝通的對話環境，避免流水失控氾濫。
葉兆輝認為，撤回修例及成立獨立調查委員會是回應市民訴求的最大公因數，有助改善當前困局，形容政府現時「堅離地」，與示威者沒有討論空間，若繼續以傳統思維管治香港將「跟不上時代」，若不願意踏出一步，衝突只會惡化。
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