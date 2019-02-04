【逃犯條例】狄志遠：引用《緊急法》令人難以承受　葉兆輝：政府「堅離地」 (12:03)

狄志遠表示，相信林鄭月娥正考慮一套有硬有軟的措施處理反修例風波，他形容禮賓府的會面氣氛不錯，逾半參與者均提出政府應先創造溝通條件，包括宣布撤回修訂《逃犯條例》，以及成立獨立調查委員會，而林鄭月娥在會上認真做筆錄，相信她有誠意解決問題。

不過，對於林鄭月娥昨日（27日）回應會否引用《緊急情况規例條例》提問時卻未有否認，更稱「有責任看看」所有用來「止暴制亂」的香港法律，狄志遠說，引用《緊急法》令人難以承受，呼籲政府執行前要顧及港人感受，不要建立長遠的仇恨，否則日後管治將更困難。

葉兆輝︰已水浸廚房 《緊急法》勢令水浸失控氾濫

出席同一節目的香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝形容，目前情況像水浸的廚房，政府只忙於清潔廚房，卻未有處理問題源頭，關上水喉，又考慮引用《緊急法》令問題延伸到廚房以外的地方，他期望各持分者能協助政府建構有利溝通的對話環境，避免流水失控氾濫。

葉兆輝認為，撤回修例及成立獨立調查委員會是回應市民訴求的最大公因數，有助改善當前困局，形容政府現時「堅離地」，與示威者沒有討論空間，若繼續以傳統思維管治香港將「跟不上時代」，若不願意踏出一步，衝突只會惡化。

逃犯條例 相關報道：

傳動用《緊急法》 鍾國斌：壓迫無助解決問題 涂謹申：用此法例不合比例

用緊急法否 林鄭：有責看所有法律 大律師：規管範疇闊於宵禁 引用須合憲

《人民日報》海外版批教協煽動學界 籲對通識、國民教育糾偏補缺

戴耀廷：更包容勇武 不信仇恨滅仇恨 昔強調承擔罪責 今感「不被捕」亦合理

紅磡警署送院 7示威者傷頭1骨折 警看守下稱忘受傷地點 病房內說多人棒毆