【國慶70年】董建華獲提名授國家榮譽稱號：為平穩回歸、一國兩制實踐作歷史貢獻 (10:05)

董建華是國家榮譽稱號建議人選之一。據新華社發布的公示所見，董建華「帶領特區政府和香港各界人士，成功抵禦了亞洲金融危機、外部經濟環境變化以及『非典』疫情等帶來的種種困難，妥善處理諸多複雜的社會政治經濟問題，維護香港的整體利益，維護國家的主權、安全和發展利益，為香港順利回歸與平穩過渡和『一國兩制』成功實踐作出重大的歷史性貢獻」。

「共和國勳章」建議人選（按姓氏筆劃排序）：

于敏、申紀蘭、孫家棟、李延年、張富清、袁隆平、黃旭華、屠呦呦

國家榮譽稱號建議人選（按姓氏筆劃排序）：

于漪、衛興華、王蒙、王文教、王有德、王啟民、王繼才、艾熱提．馬木提、布茹瑪汗．毛勒朵、葉培建、申亮亮、朱彥夫、麥賢得、李保國、李道豫、吳文俊、張超、南仁東、秦怡、都貴瑪、熱地、顧方舟、高銘暄、高德榮、郭蘭英、董建華、程開甲、樊錦詩

（新華社）

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