【逃犯條例】傳動用《緊急法》　鍾國斌：壓迫無助解決問題　涂謹申：用此法例不合比例 (09:25)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續，特首林鄭月娥昨日（27日）被問及會否如傳聞所言引用《緊急情况規例條例》（《緊急法》）處理爭議時，稱「有責任看看」所有用來「止暴制亂」的香港法律。自由黨黨魁鍾國斌今早（28日）出席商台節目時，稱希望政府有關說法是「試水溫」而已，呼籲政府三思。
鍾國斌表示，香港今時今日是世界金融中心，與六七暴動時不同，憂慮如果動用一條50多年都未曾用過的法律，外國商界輿論反應將很難評估，認同主持人所言「動用《緊急法》後果可能比示威行動更嚴重」。
鍾國斌指出，政府最重要應讓人「心服口服」，否則示威者可能在《緊急法》完結時再度上街衝擊，認為壓迫手段根本無助解決問題。
出席同一節目的立法會保安事務委員會副主席涂謹申則認為，如今政府根本有能力可以處理衝突，認為動用《緊急法》是不合乎比例，質疑是為了迎合十一國慶，強調作為政治人物，林鄭月娥應尋求政治方法解決，而非在法律上「瓹窿瓹罅」。
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