【逃犯條例】《人民日報》海外版批教協煽動學界　籲對通識、國民教育糾偏補缺 (08:23)

文章稱，教協受「香港反對派把持日久」，成為「鼓吹『反中』『反政府』幫兇」，其中身兼教育界立法會議員的副會長葉建源「煽動學界『強力表達』政治訴求」，而理事張瑞輝則「縱容亂港分子煽動學生罷課」。

文章批評教協和部分香港教師「綁架無辜學生，妄圖挑唆長期大規模罷課，為失去民心而氣數將盡的示威暴亂『續命』，連不知政治為何物的小學生都不放過。主動將混亂和暴力引入校園，實為教師之恥，也讓香港教育蒙羞」。

文章表示香港教育界需要「止暴制亂」，「盡早將師德淪喪的害群之馬解除教職，對涉嫌違法者加以懲治。堅決反對『有百害而無一利』的罷課，守護校園安寧和學生受教育權」。

文章又認為修例爭議過後，港府需要正視香港教育制度性問題，「對通識課程和國民教育糾偏補缺，從機制設置上避免政治黑手伸進校園」。

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