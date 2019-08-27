皇冠假日酒店要求9月起放無薪假　員工憂拒簽通知書會被炒 (23:48)

該酒店一名員工透露，酒店在沒有諮詢及通知下，向所有員工派發無薪假期通知書，員工簽署即表示明白及願意遵從酒店自9月起放無薪假的安排，休假日數由管理層擬定，確實日數由部門主管安排。該員工稱，通知書適用於全酒店員工，包括總經理，據他了解至下午已有六成員工簽署，包括餐飲部、工程部、房務部、前堂部等。該員工說，如不簽署，擔心會被解僱。

本報獲得有關通知書，當中列明「本人完全明白及願意遵循酒店安排，自2019年9月起每月放無薪假期。有關休假日數將由酒店管理層擬定，確實日期由相關部門主管安排」。

該員工表示，簽署前部門主管向員工講解，並口頭承諾每名員工只放2至3天無薪假，但他擔心2至3天只是口頭協議，現場沒有錄音記錄，「到時管理層拎住呢封簽咗名嘅通知書，佢話放一個月都得㗎啦」。

該員工透露，近兩、三星期酒店入住率僅三成，263間酒店房中，入住房數不足100間。他自言沒怪責示威活動，認為是酒店政策及管理出現問題，「既然講得出放2至3天無薪假，為何通知書中不寫明2至3天？」他坦言，對酒店感到心淡，慨嘆市道好時不見年終花紅出得好，市道差就向基層出手。

銅鑼灣皇冠假日酒店總經理葉漢明回覆本報查詢時稱，酒店基於目前低於以往的業務狀況，採取相應營運決策，通過更有效的人員配置確保酒店順利營運；保障員工福祉是該酒店首要任務之一，身為負責任企業，將一如既往遵守本地法律法規。