國泰兩客機手提氧氣樽被排氣 (19:33)

國泰表示，每架客機均設有22個手提氧氣樽，其中一架飛機的5個手提氧氣樽受到影響，而另一架則有8個，當時已立即為受影響的氧氣樽重新充氣，並在起飛前由工程師檢查及確認合乎使用規格。國泰回覆本報查詢時表示，有關航班分別為8月17日及8月18日、同由香港飛往多倫多的CX826航班。

國泰指出，在每班客機起飛前都會進行嚴格例行檢查，手提氧氣樽專供執勤機組人員使用，以讓機組人員在飛機氣壓急降情況下，依然能在機艙內行動。此外，機組人員及乘客的座位上都裝有應急時使用的個人氧氣面罩，一切均運作正常。

國泰早前解僱兩名泄露警察飛行資料的地勤員工及兩名機師，據了解其中一名機師涉參與7．28上環衝突而被控暴動罪。中國民航局早前亦要求國泰停止支持或參與非法遊行及示威活動的機組人員執行內地航班職務，以及向內地提交機組人員名單。

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