【逃犯條例】6月至今883人被捕15人未滿16歲　205警受傷 (20:00)

警方今午（27日）召開例行記者會，警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，警方自6月9日至今，就反修例示威相關事件共拘捕883人，其中136人已被檢控；行動至今共有205名警員受傷。
有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指出，警方6月行動至今共拘捕15名16歲以下的人，年齡介乎12至15歲。他指出，警方與少年罪犯錄口供或搜身時，須有家長陪同；若家長不在場，會找與犯人同性別的合適成年人見證。他補充，為安全起見未成年人不會與成年人一同羈留，警方會安排兒童之家或其他適當地方，有需要時會向兒童法庭申請照顧及保護令。
8‧26深水埗拘兩人 1涉襲警1涉非法集結
昨晚（26日）深水埗爆發衝突，江永祥表示，拘捕兩名同為19歲的男女，男子涉襲警、未能出示身分證明文件等；女子則涉非法集結，案件已交深水埗警區重案組跟進。
江永祥續說，警方在過去數天再拘捕13人，包括11名男子及2名女子，年齡介乎19至40歲，涉嫌非法集結、刑事毁壞、藏有攻擊性武器、不誠實取用電腦及詐騙罪等，他們涉於6月9日及6月12日在金鐘非法集結、7月1日破壞立法會大樓、8月11日於尖沙嘴警署附近非法集結及8月13日在機場進行違法活動等。
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