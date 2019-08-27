【逃犯條例】報料網懸紅百萬「緝兇」　域名持有人「梁振英」 (20:29)

根據香港域名註冊有限公司（HKDNR）資料顯示，「803.hk」域名持有人是「梁振英」，於本月中建立。本報已就此向梁振英查證，正等待回覆。

廣告指出，自8月3日有人將尖沙嘴碼頭附近國旗拆下並拋落海後，決定為約30宗事件懸紅緝兇，又介紹803行動「來自社會各界」，稱懸紅的賞金「全部來自民間，日後還會眾籌」。其網頁803.hk顯示，賞金由20萬元至100萬元不等，涉及的包括七一攻入及破壞立法會、本月癱瘓機場等，而懸紅賞金最高的是中聯辦國徽遭塗污，一旦任何人報料後令有關人士被檢控即可獲賞。

本報翻查香港域名註冊有限公司資料，發現803.hk域名持有人是「梁振英」或「MR CHUN YING LEUNG」，於8月12日建立，亦即萬人機場集會導致半天航班取消當日，網頁有效期為一年。

警方在今午的記者會上被問及有關懸紅廣告，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華澄清，有關懸紅並非由警方提供，又說警方有時亦會接受私人懸紅，但會審慎處理相關安排，包括要檢視懸紅提供者的身分及背景、考慮警方若接受懸紅會否帶來「不好的影響」或影響警方利益，以及「究竟你（提供懸紅者）畀唔畀到咁多錢」，之後再由警務處助理處長（刑事）決定是否接受有關懸紅。

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