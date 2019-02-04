【逃犯條例】中大生被控襲警提堂准保釋　同案涉阻差辦公社工稱往「執仔」 (18:54)

周日「荃葵青遊行」演變成警民衝突，多人被捕，年紀最小的只有12歲。兩名分別21歲及22歲的男女分別被控一項襲警和阻差辦公，今日（27日）在西九龍裁判法院提堂，男被告暫時毋須答辯，獲准保釋，案件押後至10月22日再訊，予辯方索取控方文件及證供。另女被告報稱不適，仍然留院，案件押後至8月30日再訊。
被告祝嘉樂（21歲）報稱為學生，被控一項襲警罪，控罪指他在2019年8月25日於荃灣街市街和眾安街交界的香港電訊1010店外，襲擊警員陳敬祥（譯音）。女被告林曉樺（22歲）報稱社工，她被控一項阻撓正在執行職務的警務人員。控罪指出，她在同日同地阻撓女警梁敏怡（譯音）執行職務，女被告報稱不適仍然留院，缺席聆訊，現由警方看管。
祝嘉樂獲准以現金5000元保釋，其間不得離港，凌晨12時至早上6時宵禁。
據了解，二人晚上接近9時被捕，被告祝嘉樂為中大學生，事發時推警方盾牌，導致警方背部受傷。另報稱社工的被告林曉樺欲到現場「執仔」，其間警方多次要求她出示身分證惟被拒，她亦要求警方出示委任證。
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