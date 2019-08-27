【逃犯條例】女被捕者稱裸體搜身　警：翻查記事冊無要求完全脫內衣 (20:50)

【17:12】一名女子早前稱在羈留期間被迫裸體搜身，支援科警司戚夏瑜表示，警方只會在有充分理據時才會要求被捕者脫去內衣，若有需要以最低武力完成搜查，並會由同一性別的警員搜查及監督，進行搜查的房間亦有門鎖及上鎖等。警方就事件已翻查進行搜查警員的記事冊及閉路電視片段等，顯示警員當時並無要求女事主完全脫去內衣、沒用任何物品拍打她及要求她蹲下起身等。

戚夏瑜續說，搜查時間約4分鐘，並不是坊間所指的15至30分鐘。根據閉路電視片段，當時亦無10多名警員在搜身室外等候。她強調，事主可向投訴警察課投訴，進行全面公平公開調查，比對事主觀感與警方紀錄。

相關報道：女被捕人稱被迫裸體搜身受凌辱 公開涉事兩警編號望刑事檢控

警方今年1月1日至6月30日，共進行154次需脫去全部內衣的羈留搜查，其中142次涉及與危險藥物有關罪行。

骨折者仍先送新屋嶺？警稱無足夠知識理解傷勢

警方8月11日於尖沙嘴及銅鑼灣一帶拘捕多名示威者，被捕者移送至文錦渡新屋嶺拘留中心扣留。警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指出，警方當日於新屋嶺處理逾50人，當中約30人要求看醫生，被捕者的傷勢在拘捕時造成，大部分屬輕傷、6人骨折，警方無接獲被毆打投訴。

對於為何被捕者骨折仍要送至新屋嶺後才能送院，江永祥表示，不揣測原因，又說骨折嚴重程度有不同，「可能好明顯斷咗，又或者只係有一啲裂痕唔算太嚴重」，稱警員無足夠醫療知識理解被捕者傷勢，而骨折者中一人當場送院，其餘5人在新屋嶺獲安排送院。

逃犯條例 相關報道：

G7閉幕撐港自治 外交部：請勿居心叵測多管閒事

警欽州街遺失子彈 市民拾獲交還

理大畢業生被捕後涉警署襲三警 10月再訊減報到次數

5政黨區議員港鐵總部請願 抗議封站影響居民出行

涂謹申稱《緊急法》如戒嚴 譚耀宗：特首可考慮

林大輝：林鄭「兩手空空想溝通」不可能 建議鄭若驊下台「或有729萬人贊成」