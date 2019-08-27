【逃犯條例】女被捕者稱被迫裸體搜身　警：翻查記事冊無要求完全脫內衣 (17:12)

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警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥指出，警方於8月11日在新屋嶺拘留中心處理了超過50名被捕者，當中有約30人要求看醫生，被捕人士的傷勢都是在拘捕時造成，大部分被捕者也是輕傷，有6人骨折，警方無接獲被毆打的投訴，由於需看醫生的人數眾多，所以警方按傷勢輕重作分流並送院。他表示，警方一向尊重被捕者權利，不存在故意留難或不讓被捕者找律師。

江永祥亦表示，昨夜於深水埗拘捕兩名同為19歲的男女，男子涉襲警、未能出示身分證明文件等；女子則涉非法集結，案件已交深水埗警區重案組跟進。

江永祥續說，警方在過去數天再拘捕13人，包括11名男子及2名女子，年齡介乎19至40歲，涉嫌非法集結、刑事毀壞、藏有攻擊性武器、不誠實取用電腦及詐騙罪等，他們涉於6月9日及6月12日在金鐘非法集結、7月1日破壞立法會大樓、8月11日於尖沙嘴警署附近非法集結及8月13日在機場進行違法活動等。

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