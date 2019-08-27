內地男非法性交判囚10月　未成年女童曾自稱22歲 (18:05)

在上海任室內設計師的被告陸偉求情稱，對事件感到後悔，而女童X創傷報告則顯示，X認為自己背叛了被告，她不但沒有對被告厭惡，反而害怕事件會終結自己與被告之間的關係。

被告精神科報告指出，他案發前仍是處男，從來沒有懷疑X未成年；被告心理報告形容他「聽從權威、遵從社會規範」，又指被告來港前曾認真考慮與X發展，甚至與父親討論此事，且X病理報告亦顯示X生理上已趨成熟（physically mature）。

法官判刑說，法庭有責任保護未成年兒童免受性罪行帶來的傷害，但考慮到無法證明被告犯案前已知悉X未成年、被告性交時有用安全套，以及他案發後表現負責任，自願留港遭逮捕，減刑後判被告入獄10個月。法官特別強調，X須接受心理輔導，予她明白自己在案中屬「受害人」角色。

案情指，被告與X去年8月透過線上遊戲認識，當時X自稱22歲，兩人遂展開「網戀」。去年12月下旬，被告來港與X約會，當時X「改口」稱自己17歲，又向被告說與未成年少女性交屬刑事罪行，惟被告沒有理會並稱會負責，最終兩人先後在酒店兩次性交。

直到平安夜被告離港前，X才在機場坦白自己年僅12歲，又不捨得被告及希望他留下。被告留下但沒有旅費，X因而向其兄借錢，惟遭拒絕並驚動母親，事件最終報警處理。

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