【逃犯條例】G7閉幕撐港自治　外交部：請勿居心叵測多管閒事 (16:39)

外交部稱，香港遊行示威和暴力活動已持續兩個多月，香港的法治社會秩序、經濟民生和國際形象都受到嚴重衝擊，「沒有人比包括香港市民在內的中國人民更關心香港的繁榮穩定，我們自己的事情我們會處理好，請七國集團成員不要再居心叵測、多管閒事、圖謀不軌」。

外交部又指出，《中英聯合聲明》終極目的和核心內容是確定中國收回香港，對香港恢復行使主權。「隨著香港回歸祖國，中國政府依照憲法和基本法對香港實行管制，根據國際法和國際關係基本準則，任何國家和組織無權假借中英聯合聲明干涉香港事務」。

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