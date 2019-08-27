【逃犯條例】理大畢業生被捕後涉警署襲三警　10月再訊減報到次數 (16:01)

被告林梓和（23歲）被控三項襲警罪。控方申請押後案件，讓律政司就相關醫療報告考慮控罪是否合適。辯方透露，被告獲一間電子市場推廣公司聘用為項目主任，負責市場策劃及宣傳；他另在香港大學專業進修學院修讀航空入門課程，希望更改保釋條件。辯方早前稱，林梓和剛從理大酒店及旅遊管理學院畢業。

裁判官高偉雄押後案件至10月4日再訊，等待控方索取法律意見，以及辯方給予被告法律意見，並更改被告宵禁令時間為晚上11時至早上7時，減少往警署報到次數，由每日報到減至每周4天。

控罪指出，林梓和涉於今年7月15日在葵涌警署301C室，襲擊警員許智星、警員焦國榮及警員梁健聰。據了解，林梓和於7月14日在新城市廣場涉嫌參與非法集結被捕，其後遭帶返葵涌警署調查，其間林涉嫌突然發難，指罵並用頭撼向其中一名警員，之後拳打及抓傷另外兩名警員。

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