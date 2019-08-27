男子涉搶槍傷警今續審　受傷警：目前仍腳痺手痛 (14:58)

被告陳俊鍵（31歲）被控於去年3月15日在廣林苑茂林閣一單位外走廊，意圖拒捕而射擊警員林煥欣；以及使用一支警用左輪手槍而意圖拒捕。

林煥欣供稱，被告當日情緒激動大吵大鬧，稱「呢到係私人地方，唔關警察事」；制服期間，被告被拉出走廊按在地上，其間不斷反抗和掙扎，林因失平衡跪在地上，當打算向被告用手銬時，其左手一度遭被告抓住，形容自己需用盡全力才能控制被告。林煥欣續說，他將被告的左手拉至其腋下位置時，被告一度用力甩開林的手，當他打算重新抓住被告的手，便聽到兩下槍聲。

林煥欣表示，在場的警長問他「有無事」，他回應「好痛好痛」，並發現風衣右方有破洞，不停滲血，亦感到右腳麻痺和失去知覺，被送往醫院和接受手術。

林煥欣在盤問下同意，被告當時手上沒武器，他亦沒示意會自殺或傷害自己，但不同意當時毋須擔心被告會傷害自己，亦不同意他當時沒權對被告用手銬。

林煥欣稱，忘記被告遭制服時有否大叫稱自己無法呼吸及感疼痛。惟辯方指出，證人供辭形容被告當時曾大叫，質疑林說法有出入；林回應他撰寫證人供辭以及在庭上作供時均在回憶事件，「兩個回憶不排除少少不同」，不同意自己刻意逃避真相。

聆訊下午續。

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