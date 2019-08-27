管有氣槍彈夾胡椒噴霧等　成績優異中四生判感化1年 (14:34)

就讀中四的被告冼釗霆早前已承認各一項無牌管有槍械、管有爆炸品及管有違禁武器罪名，不過控方今指出，由於區域法院有一宗涉及電槍的案件有爭議，該案亦未審結，裁判官遂批准修訂第一項控罪，刪去「電槍」一項。被告今表示明白新修訂的控罪亦同意認罪。

裁判官判被告接受12個月感化，其間須按感化官指示居住和讀書，也須參加社區服務計劃，有助被告更新。

辯方早前求情時稱，被告全級考第三，數理化成績在全級頭5名內。辯方今日在庭上透露，已向被告解釋感化報告內容，報告正面，被告和其父都認同報告屬實。報告指被告「上了人生一大課」，不會再犯，被告有家人包括其父無限量的支持。

控罪指被告於2月20日在西灣河太安樓一單位內，無牌藏有一支長槍型氣槍連6個彈夾及一支胡椒噴霧；另在同日同地藏有爆炸品，即一袋約85克粉末含硝化纖維素、101支電火柴、一個無線發射器及一個連同兩個電池的無線接收器，以及藏有違禁武器，即3把彈簧露出刀刃的刀及一把重力刀。

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