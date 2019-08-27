【逃犯條例】5政黨區議員港鐵總部請願　抗議封站影響居民出行 (14:46)

工黨、民主黨、新民主同盟等5個政黨的荃灣、葵青及將軍澳區議員和地區工作者，今午（27日）約12時到九龍灣港鐵總部大樓遞交請願信，抗議上個周末港鐵封閉多個主要港鐵車站，質疑港鐵「美其名保障乘客及員工的安全」，影響區內居民出行。
港鐵未有即時派員到場接信，一眾區議員批評港鐵「只識加價，收封信都唔得」。港鐵約10分鐘後派出一名公關到場，其間區議員叫口號，抗議港鐵政府同謀，公關表示會反映意見。
工黨社區幹事趙恩來表示，港鐵日前封站理由牽強，認為上周末遊行路線與港鐵站相距一段距離，事後翻查當日示威者行動，亦無衝擊港鐵站一帶，質疑港鐵任意封站屬不必要。
街工立法會議員梁耀忠表示，港鐵現時是「為政府服務，不是為市民服務」，有市民因封站，遊行後要由荃灣步行至葵興才能散去，又質疑港鐵剝奪市民遊行示威的權利，認為港鐵已成為政權鎮壓的工具，做法可恥，亦令市民誤以為示威者擾亂社會秩序。
民主黨荃灣區議員李洪波認為，港鐵為大型公共運輸工具，應以居民生活為首要考慮，不應隨便封站。
周日（25日）荃葵青大遊行前，荃灣區議員譚凱邦的助理被警方拉入葵芳站內制服帶走。新民主同盟荃灣社區主任潘朗聰指出，當日下午兩時半，譚凱邦及其助理於葵芳站A、B出口與警方就封站安排理論，譚凱邦的助理一直在旁直播，其間遭警員強行拉入站內，站口鐵閘隨即關上。潘朗聰當時透過鐵閘上的洞監察站內情況，他稱，有10多名港鐵職員在站內目擊該名助理被壓在地上，但沒上前阻止，其後亦有港鐵職員以膠紙封洞，導致他無法監察站內情況，新民主同盟譴責警方及港鐵行為。
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