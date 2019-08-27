海關破3健身中心拘8人　涉騙6青年67萬元 (14:59)

海關不良營商手法調查課監督葉冬菁表示，被捕的7男1女年齡介乎21至26歲，當中包括1名公司董事及7名銷售員，當中5人目前仍然被扣查。案件涉及6名年約20歲的年輕受害人，涉及款項達67萬元，當中涉款最高個案涉款達17.2萬元，會籍年期達10年。

海關自去年底展開代號「龍捲風」行動後，連同上述個案，至今已於旺角及油麻地破獲3間涉不良銷售手法的小型健身中心，共涉4間分店，並拘捕16男3女，包括4名董事及15名銷售員，涉款達180萬元，涉款最高一宗個案更達27.3萬元。

葉冬菁說，該批健身中心一般佔地不足1000平方呎，健身器材欠奉，常利用年輕職員到街上派發卡片、宣傳單張或問卷，與年輕人打開話題，欺騙他們到辦公室填寫一份聲稱為「問卷」的合約文件，其間會不斷查詢受害人背景、工作收入、存款及信用卡簽帳額，並藉提供優惠騙取其身分證及銀行卡資料。

葉冬菁稱，騙徒往往於未得受害人同意下，於文件上擅自填上銀碼及長達10年的健身會籍年期，再威逼受害人就範，或誘騙事主之後返回辦公室辦理「退款」，進行二次詐騙。葉冬菁指騙徙看準年輕人缺乏社會經驗，利用其樂於助人的善心行騙，呼籲年輕人需有「防人之心」，小心健身陷阱。

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