【逃犯條例】林大輝：林鄭「兩手空空想溝通」不可能　建議鄭若驊下台「或有729萬人贊成」 (12:04)

林大輝認為政府應解釋清楚為何不肯使用「撤回」字眼，稱其實「壽終正寢」比起「撤回」為強，而且公眾都很清楚修例已死，港府不會再敢提出，但問題是社會上對此有疑問，故政府有責任出來解釋清楚，「用什麽字眼不要緊，最重要是社會大眾接受」。

林大輝認為現時示威者和政府雙方膠着，倡議政府「換人變陣」。他說如今政府因修例工作在香港引起軒然大波，政府無人問責是不可能接受，因此如今可辭退部分問責官員，並替換行會成員，讓有認受性的人上台協助政府解畫，以體現問責精神，為政府團隊帶來新動力，並給予眾人下台階。

林大輝續稱，政治現實上如今替換林鄭月娥是不可能，因現時只有林鄭月娥有能力成立獨立調查委員會，署理特首不會肯做；而且一旦替換特首，也需要在6個月內補選，是「一波未平一波又起」。他建議可辭退律政司長鄭若驊，認為辭退鄭若驊是「無成本」，而且現時民眾並不信任鄭若驊，形容「730萬人裏面可能有729萬人贊成」。

林大輝亦回應有傳言指出，港府待衝擊者盡數拘捕才對話，認為「野火燒不盡，春風吹又生」，盡數拘捕根本是不可能，愈拘捕只會激發愈多人上街，反問「香港監獄有幾多個倉位」。

另外，林大輝曾任監警會副主席，他表示監警會機制無問題，行之有效，但如今問題在於成員受坊間質疑，認受性很低，與他擔任副主席期間有不同光譜成員參與的情況很不同，認為如政府計劃繼續沿用監警會機制，必須改變和優化現有成員。

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