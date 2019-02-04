港聞

【逃犯條例】毀智慧燈柱打擊智慧城市發展　林鄭：示威者親手破壞創科就業機會 (11:45)

特首林鄭月娥今早（27日）出席行政會議前見記者，表示過去周六及周日的暴力衝突升級，批評激進示威者目無法紀，肆意破壞智慧燈柱，打擊各界共同建設的智慧城市，以及為年輕人未來更多元化就業而進行的創科發展工作。

林鄭月娥指出，本港前一星期曾出現一刻平靜，但過去周末的暴力衝突令這平靜又再消失，示威者使用致命的武器包括汽油彈襲警，又破壞商店，且暴力行為發生的地點已偏離遊行路線，令社區人心惶惶。她指出，示威者肆意破壞智慧燈柱，是打擊過去兩年社會各界在政府支持和鼓勵下，努力建設香港成為一個智慧城市。她強調，智慧城市是配合香港創新科技發展，創科發展是為了年輕人未來有更多元化的就業機會，但就被部分激進及年輕的示威者親手破壞。她重申暴力不能解決問題，不應被合理或美化，政府不會以暴易暴。

林鄭月娥表示，縱使發生周末的升級暴力衝突，她仍會努力構建對話平台，同時她亦無停止籌備施政報告的工作，希望能展示施政新猷及新風，讓市民感受到政府聆聽他們意見，她願意繼續服務香港，令受傷的香港早日回復光輝。

逃犯條例 相關報道：

動用《緊急法》？ 林鄭：有責任用法治手段止暴制亂

市民港鐵總部交聯署信　抗議封站未阻警放催淚彈

警龍翔道行人天橋截查一批人 深水埗兩人被帶走

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 智慧城市 智慧燈柱 編輯推介

上 / 下一篇新聞