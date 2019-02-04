【逃犯條例】毀智慧燈柱打擊智慧城市發展　林鄭：示威者親手破壞創科就業機會 (11:45)

林鄭月娥指出，本港前一星期曾出現一刻平靜，但過去周末的暴力衝突令這平靜又再消失，示威者使用致命的武器包括汽油彈襲警，又破壞商店，且暴力行為發生的地點已偏離遊行路線，令社區人心惶惶。她指出，示威者肆意破壞智慧燈柱，是打擊過去兩年社會各界在政府支持和鼓勵下，努力建設香港成為一個智慧城市。她強調，智慧城市是配合香港創新科技發展，創科發展是為了年輕人未來有更多元化的就業機會，但就被部分激進及年輕的示威者親手破壞。她重申暴力不能解決問題，不應被合理或美化，政府不會以暴易暴。

林鄭月娥表示，縱使發生周末的升級暴力衝突，她仍會努力構建對話平台，同時她亦無停止籌備施政報告的工作，希望能展示施政新猷及新風，讓市民感受到政府聆聽他們意見，她願意繼續服務香港，令受傷的香港早日回復光輝。

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