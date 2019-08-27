【逃犯條例】警欽州街遺失子彈　市民拾獲交還 (15:22)

【15:21】至下午2時40分，警方發新聞稿表示，一名隸屬東九龍總區行動應變部隊警員於昨晚（26日）深水埗警民衝突中，於欽州街一帶意外遺失一發.38口徑子彈。
警方接獲彈藥遺失報告後，立即展開調查及到現場搜尋，其後有市民於欽州街及長沙灣道交界拾獲該發子彈，主動報警交還子彈，案件交由東九龍總區跟進調查，稱就裝備保管及使用有嚴格規定。
【11:16】早上約10時，警方突然封鎖深水埗警署對開欽州街，約60名機動部隊到場沿欽州街北行作地氈式搜查，但警方未交代搜查目標，搜查一小時未有發現，收隊離開。現場消息稱，警方於昨日深水埗警民衝突中有人遺失彈匧，正搜索涉事子彈及彈匧下落。
前晚6名警員在荃灣的警民衝突中，有警員曾向天開槍示警，事後警方曾於荃灣眾安街及沙咀道一段路面作類似的地氈式搜查，惟昨晚深水埗警民衝突中，並未接獲任何有關警方開槍或警員遺失裝備的消息。
逃犯條例 相關報道：
九龍灣衝突 兩男揮傘傷警控暴動 劉頴匡扣新屋嶺保釋：警出奇友善 料知理虧
平台未搭 中聯辦林鄭閉門晤青年 青發會委員：五大訴求清晰 不回應難解風波
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 深水埗警署 欽州街 地氈式搜索 編輯推介