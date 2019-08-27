【逃犯條例】警欽州街遺失子彈　市民拾獲交還 (15:22)

警方接獲彈藥遺失報告後，立即展開調查及到現場搜尋，其後有市民於欽州街及長沙灣道交界拾獲該發子彈，主動報警交還子彈，案件交由東九龍總區跟進調查，稱就裝備保管及使用有嚴格規定。

【11:16】早上約10時，警方突然封鎖深水埗警署對開欽州街，約60名機動部隊到場沿欽州街北行作地氈式搜查，但警方未交代搜查目標，搜查一小時未有發現，收隊離開。現場消息稱，警方於昨日深水埗警民衝突中有人遺失彈匧，正搜索涉事子彈及彈匧下落。

前晚6名警員在荃灣的警民衝突中，有警員曾向天開槍示警，事後警方曾於荃灣眾安街及沙咀道一段路面作類似的地氈式搜查，惟昨晚深水埗警民衝突中，並未接獲任何有關警方開槍或警員遺失裝備的消息。

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