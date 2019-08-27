【逃犯條例．短片】動用《緊急法》？　林鄭：有責任用法治手段止暴制亂 (10:55)

所謂《緊急法》即現行法例第241章《緊急情況規例條例》，當中提到如特首會同行政會議認為有緊急情況或危害公安情況時，特首會同行政會議可訂立任何認為合乎公眾利益的規例。

對於有警員於處理荃葵青衝突期間開真槍，特首林鄭月娥表示警隊至今已處理數十場衝突，面對愈演愈烈的暴力，都仍然沿用最低武力。她以昨日（26日）保安局長李家超的說法作回應，稱當時警員人身安全受嚴重威脅，是有需要採取行動，有關行動也符合最低武力和警務處指引，呼籲市民應客觀全面看待事件。

逃犯條例 相關報道：

警龍翔道行人天橋截查一批人 深水埗兩人被帶走

九龍灣衝突 兩男揮傘傷警控暴動 劉頴匡扣新屋嶺保釋：警出奇友善 料知理虧

平台未搭 中聯辦林鄭閉門晤青年 青發會委員：五大訴求清晰 不回應難解風波

催淚煙疑殘留 兩日6港鐵車長不適 有車長送院 港鐵：需時了解