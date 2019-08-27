【逃犯條例．短片】動用《緊急法》？　林鄭：有責任用法治手段止暴制亂 (10:55)

反對修訂《逃犯條例》爭議持續，特首林鄭月娥今晨（27日）出席行會前見記者，被問及會否動用《緊急法》處理修例爭議。林鄭月娥表示，港府目前仍有信心可自行處理社會紛爭，並相信此為廣大市民共同願望，而自行處理最佳基礎是法治基礎，「我們有責任為盡快止暴制亂，去用香港法治手段，包括我們的法律，但一定會依法辦事，大家可以放心」。
所謂《緊急法》即現行法例第241章《緊急情況規例條例》，當中提到如特首會同行政會議認為有緊急情況或危害公安情況時，特首會同行政會議可訂立任何認為合乎公眾利益的規例。
對於有警員於處理荃葵青衝突期間開真槍，特首林鄭月娥表示警隊至今已處理數十場衝突，面對愈演愈烈的暴力，都仍然沿用最低武力。她以昨日（26日）保安局長李家超的說法作回應，稱當時警員人身安全受嚴重威脅，是有需要採取行動，有關行動也符合最低武力和警務處指引，呼籲市民應客觀全面看待事件。
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