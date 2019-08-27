【逃犯條例】市民港鐵總部交聯署信　抗議封站未阻警放催淚彈 (10:43)

港鐵最終未有派代表接信，該名市民嘗試將聯署信拋在港鐵大樓入口地下，及後有保安人員拾起信件。

發起聯署、自稱是九龍灣街坊的學生賴先生今早8時許到達港鐵大樓入口，他批評港鐵上周六封閉車站，阻礙合法遊行的活動參加者離開，造成不必要的混亂，稱如不封站，參加者完成活動後便可暢順地離去，不用被迫走上大馬路和進入民居。他又稱，港鐵癱瘓觀塘線的正常運作，妨擾市民參與公眾活動權利，對社會造成不必要的恐慌，加深社會矛盾。

賴先生稱，本周日（25日）下午約2時半至晚上9時多，在九龍灣站B出口蒐集了約5000個市民簽名。他對港鐵今早不派代表接信感失望，質疑港鐵「做錯了事，不去面對」。

市民︰港鐵如不回應 未來一周發起「不合作運動」

從事社福界的陳小姐今早響應網上號召圍堵港鐵總部，她期望港鐵今日內回應，明言如今日未有回應，將於未來一周發起連串「不合作運動」。

港鐵職員葉小姐說，不擔心示威者圍堵港鐵總部，今早亦未有提早出門，她認為，只要示威者不衝擊、不擲物就沒有問題。

今早上班的港鐵員工黃先生表示，昨日港鐵大樓沒開，主要在家遠端工作，認為也可以運作到，今早恢復在大樓上班，公司也有提醒員工要出示職員證等身分證明予保安人員檢查。對於示威者有意圍堵港鐵大樓，黃生稱自己也較被動，「我自己是香港人，也是站在香港人立場，覺得自己相比前線中甘願犧牲的人，今日所承受的也只是很少的犧牲，只不過是工作時不方便」。

到場遞信和表達意見的市民於9時許散去。

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