【逃犯條例】警龍翔道行人天橋截查一批人　深水埗兩人被帶走 (00:56)

【00:47】於龍翔道行人天橋，較早前被截查的一批人陸續放行。

【00:22】在深水埗，防暴警察陸續乘警車離去。較早前，警方帶走1男1女調查。

【00:12】防暴警察驅趕黃大仙紀律部隊宿舍外聚集的示威者，另封鎖龍翔道一條行人天橋，截查一批人。

【00:10】大批防暴警察仍在深水埗鴨寮街，現場不見有示威者。

【8月27日 00:03】在黃大仙，有防暴警察一度進入港鐵黃大仙站，現時守在站外。

【8月26日 23:21】部分警員走進鴨寮街內街。

【23:19】防暴警察舉藍旗，要求在場者離開。

【23:17】在深水埗，防暴警察向示威者方向推前，一度舉起紅旗警告停止衝擊，否則使用武力。

【23:05】有警員陸續到黃大仙紀律部隊宿舍外佈防，現場有數架警車停泊。

【23:01】深水埗示威者不斷大叫「保衛深水埗，釋放街坊」。

【22:52】於黃大仙紀律部隊宿舍外，有一批人聚集大叫口號，部分人以激光筆照射大廈外牆。

【22:43】晚上約10時，數十名示威者在深水埗警署對出聚集，不斷叫喊口號，又以激光筆照向警署外牆。另有示威者在西九龍中心外的欽州街設路障，阻止車輛行駛。有警員於警署高位觀察。

現時，欽州街近汝州街南行線被封。

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