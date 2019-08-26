【逃犯條例】觀塘遊行兩男控暴動　被告父：兒子是和理非 (18:59)

本月24日觀塘遊行演變成警民衝突，兩名男子涉於九龍灣參與暴動，同被控一項參與暴動罪，二人昨晚（25日）起被扣留於新屋嶺拘留中心，今日（26日）在觀塘裁判法院提堂，暫毋須答辯，獲准保釋，案件押後至11月6日再訊。其中一名被告的父親表示，於開庭前一、兩小時才得知兒子被改控暴動罪。
被控參與暴動罪的首被告吳仲謙（24歲）上庭時，雙手手背和手肘貼有膠布。他與劉振鑫（33歲）同被控一項參與暴動罪，控罪指他們於今年8月24日在九龍灣偉業街附近參與暴動。據悉，首被告事發時揮動雨傘，導致警員受傷；次被告投擲雨傘。
吳仲謙的父親在庭外稱，較早時獲告知兒子被控非法集結罪，惟開庭前一至兩小時才得悉改控暴動罪，形容兒子是「和理非」，兒子「咩都無做過，好早就俾人拉」，被問到會否擔心兒子入罪，吳母說「唔擔心，佢無做過，絕對不可能」。
兩人控黃大仙非法集結
另有一男一女本月24日涉非法集結在黃大仙被捕，各被控一項非法集結罪，今日（26日）在觀塘裁判法院提堂，兩人同暫毋須答辯，案件押後至11月6日再訊。
被控非法集結的兩名被告依次為柯俊瑋（21歲）及陳可兒（21歲），控罪指他們今年8月24日與其他不知名人士，於黃大仙豪園第二座至黃大仙廟對開一段龍翔道東行線非法集結。據了解，首被告被捕時正扶人過石壆，次被告站在旁邊。
兩案共4名被告各獲准以5000元保釋，其間不得離港、須住在報稱地址和遵守宵禁令，須每周到警署報到。
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