【逃犯條例】劉頴匡獲保釋　稱警「出奇地較友善」 (18:32)

劉頴匡指出，上周六晚約7時，他與遊行糾察一行17人於遊行結束後，在觀塘海濱道收拾物資預備離開時，突遭警方搜查。他們當時已表明一行人全為遊行發起人及糾察，惟警方仍繼續搜查，其間無發現攻擊性武器，終以涉嫌非法集結拘捕他們，押往觀塘警署，至昨晚深夜轉送到新屋嶺，但無解釋原因。劉認為警方可能是希望「高調拉人、低調放人」，才將他們運送到新屋嶺。

劉頴匡又表示，他與今次其他被捕者都相信自己無犯罪，認為警方藉今次拘捕，希望「嚇到唔好咁多人之後再申請遊行」，他對擔任義工糾察的「無辜小朋友」被捕感到不好意思。他說現時自己獲保釋，案件仍在調查中，未知會否被起訴，要再與律師商討後續處理。

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