【逃犯條例】警：暴徒走火入魔　以訴求美化暴力行為 (17:54)

麥展豪稱，暴徒蓄意嚴重傷害他人，在路上設陷阱、擲汽油彈及使用彈珠鐵枝、綁上磚頭的鐵鏈等「自製致命武器」施襲，有人用「疑似手槍物體」襲警，有人破壞荃灣二陂坊店舖及紅隧收費亭等。警方在記者會上展示片段，其中一段見有示威者周六（24日）晚在港鐵九龍塘站將一名女子從列車推到月台。據本報記者其時在場所見，該女子在列車上指罵示威者並與他們口角，發現本報記者拍攝，出手打跌本報記者手機，示威者起哄及將女子趕離車廂。

周末21警受傷 1警被尖物插背

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥表示，剛過去周六及周日，警方共使用215發催淚彈、74發橡膠子彈、44發海綿彈及4發布袋彈，周日有警員在眾安街與沙咀道交界向天開一槍。警方兩日行動中共有21名警員受傷，其中一名警車車長被削尖的物體插中背部致大量出血，目前仍留醫；周日6名拔槍警員中，其中一名警員與其家人的資料被起底及惡意放上網。

拘86人 年齡12至52歲

江永祥稱，警方在兩天行動中共拘捕86人，年齡介乎12至52歲，涉非法集結、襲警、藏有攻擊性武器及阻差辦公等。警方在東九龍公眾活動中，檢控兩名分別24歲及33歲男子涉參與暴動，以及一男一女涉非法集結，4人今午在觀塘裁判法院提堂。

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