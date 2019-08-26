【逃犯條例】謝振中稱跌槍與開槍無關 (17:14)

謝振中表示，當時警員接報前往荃灣二陂坊處理被暴徒破壞的店舖時，遭過百名暴徒襲擊，警員只能持盾牌及警棍阻擋，有警員盾牌被硬物擊碎，揮動警棍亦擋不住攻擊；有警員跌倒後仍被追打、受生命威脅，其他警員警告無效唯有向天開一槍示警，謝振中形容開槍警員「表現英勇及克制」，武力使用在當時是「必須及合理」。

謝振中續說，當時一名男子跪在危險位置，胸口及膝頭已被鐵通擊傷的警員判斷不應有人在該位置，故在數秒間「選擇用腳嘗試推開該名男子」，相信涉事警員行為無惡意，亦非失控。

批記者圍受傷警求交代屬「不恰當」

對於警員一度以槍指向記者，謝振中表示，當時記者群後方有磚頭飛向警員位置，警員見狀以槍指向磚頭拋出的方向。他強調，警員絕無針對記者，提醒記者勿站在危險地方，同時批評記者在有警員開槍後，包圍受傷及正等待支援的警員要求交代屬「不恰當」，稱警方忙於應付混亂時，難兼顧記者要求。

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