【元朗襲擊】兩疑犯被控暴動罪提堂　延至10月再訊不准保釋 (16:52)

7月21日元朗白衣人襲擊事件，再有兩名疑犯被控暴動罪，案件今日（26日）在粉嶺裁判法院提堂。兩被告暫時毋須答辯，裁判官押後案件至10月25日再訊，以待警方進一步調查，並稱本案控罪嚴重，車廂內閉路電視片段拍攝到兩人，他們「心知肚明」面對的風險大，拒絕兩人保釋。據了解，有片段拍攝到兩人身穿白衣，分別手持木棍入車廂打人近20秒，或向閘內的人擲硬物及持木棍指罵他人，在認人手續中兩人均被部分受害人認出。
被告依次為林觀良（48歲）、林啟明（43歲），同被控於2019年7月21日在西鐵元朗站，連同王志榮、黃英傑及其他不知名人士參與暴動。辯方庭上透露，首被告為汽車經紀、次被告為汽車銷售經理。被告王志榮（54歲）、黃英傑（48歲）上周五（23日）已提堂。
控方表示，此案與上周五提堂的案件屬同一件事，約50人在車廂內無差別襲擊乘客，有組織犯案，並估計50人受襲，24人已錄取口供，案情非常嚴重。根據閉路電視及受害人拍攝到的片段，兩人均身穿白衣，首被告手持木棍指罵車廂乘客，其後更入車廂襲擊乘客約20秒，他的口罩拉低至下巴位置，有5名受害者認出被告。次被告則在出閘口手持木棍指罵閘內人士，更向他們擲硬物，其後在月台及車廂持木棍及硬物指罵乘客，3名受害人認出次被告。
控方透露，警方曾多次分別造訪兩人住所，7月22日至8月20日期間三度找首被告，8月2日、8日兩度找次被告，並留口訊要求兩人聯絡警方，但沒有回音。警方上周五在青衣一間酒店拘捕首被告，上周六在元朗一街道拘捕次被告。
辯方表示，首被告與妻子育有4名子女，最年幼的不足1歲，並有機會爭議被告是否控方指控的施襲者。次被告與妻子育有一名14歲兒子，並需留在家中照顧半身癱瘓的母親。
署任主任裁判官蘇文隆表示，車廂內常設閉路電視拍攝到案發過程，涉及至少50名施襲者，他們手持武器、衣著特徵一目了然，他們必然有預謀犯案，本案亦非小規模暴動，一經定罪可判處較長年期，加上閉路電視疑似拍攝到兩人，兩人「心知肚明」面對風險很大，終拒絕兩人保釋。
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