【逃犯條例】訪美回港　鍾國斌：美議員冀港自行解決　葉劉：香港非他們最關注議題 (16:36)

6名立法會議員早前獲邀訪美，當中新民黨主席葉劉淑儀、自由黨黨魁鍾國斌今（26日）總結行程。鍾國斌引述美國議員稱，冀目前事情能由香港自行解決，又引述智庫成員表示有傳聞指有外國勢力干預，但外國干預只會令事件更複雜麻煩。他說，有美國代表指出《香港政策法》訂立至今已20多年，有人認為世界形勢有變，或需要作檢視，但無確實立場。
葉劉淑儀稱，美國議員承認香港並非他們最關注的議題，對「一國兩制」概念並非很熟悉，但近日糾紛令香港「差不多每日上美國頭條」。她向美方表達目前港府稱修訂《逃犯條例》已完全停止，故《香港人權與民主法案》已無需要。她解釋，當中部分條款是《逃犯條例》通過後制裁香港，但目前既然已停止，故毋須推動新的條例草案。
過去周末再有警民衝突，葉太稱若政府可接受五大訴求，「兩個月前已接受」，建議政府向市民解釋難處，而非只於禮賓府會見社會人士。她希望公眾勿只聚焦警察開槍，因示威者武力亦有升級。
鍾國斌稱，有對話是最理想，但認為政府就民間五大訴求亦要「做啲嘢」，回應訴求後大眾才感覺到政府願意溝通，否則公眾只會認為政府無誠意。
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