【逃犯條例】兩建制派訪美回港　鍾國斌：美議員冀港自行解決　葉劉：香港非對方最關注議題 (16:36)

6名立法會議員早前獲邀訪美，當中新民黨主席葉劉淑儀、自由黨黨魁鍾國斌今（26日）總結行程。鍾國斌引述美國議員稱，冀目前事情能由香港自行解決；並引述智庫成員稱，目前有傳聞指有外國勢力干預，但外國干預事件只會令事件更複雜麻煩。他又稱有美國代表表示，《香港政策法》訂立至今已事隔20多年，有人認為世界形勢已有變，或需要作檢視，但在此層面並無確實立場。
葉劉淑儀稱，美國議員承認香港並非他們最關注的議題，對「一國兩制」概念並非很熟悉，但近日糾紛令香港「差不多每日上美國頭條」。她並向美方表達，目前政府稱修訂《逃犯條例》已完全停止，故《香港民主人權法》已無需要，她解釋，當中部份條款是《逃犯條例》通過後制裁香港，但目前既然已停止，故無需要推動新的條例草案。
對於過去周末的警民衝突、以及政府希望成立對話平台，葉太稱若政府可接受五大訴求，「兩個月前已接受啦」，但至今仍未能接受，當中困難不少，建議政府向市民透徹、直接解釋當中難處，而非只於禮賓府會見若干社會人士。她又冀公眾勿只聚焦警察開槍，因示威者武力亦有升級。
鍾國斌則稱，有對話是最理想，但認為五大訴求政府亦要「做啲嘢」，回應訴求後大眾才有政府願意溝通感覺，否則公眾只會認為政府無誠意。
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