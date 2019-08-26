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【逃犯條例】環時記者機場被圍堵襲擊　涉拉口罩打事主頭青年提堂還押 (16:16)

《環球時報》記者付國豪在機場被圍堵及襲擊一案，繼早前一男一女被落案起訴後，警方早前再拘捕一名28歲男子，今午（26日）於東區裁判法院提堂，控以各一項非法禁錮、非法集結、傷人及在公眾地方藏有攻擊性武器罪，暫毋須答辯，須還押至10月28日再訊。

控罪指，報稱任兼職司機及建築工人的被告何家樂（28歲）於今年8月13至14日期間，在香港國際機場一號客運大樓G位通道，與其他不知名人士參與非法集結，及非法囚禁、惡意傷害付國豪。另外，被告被指於今年8月25日在新界洪儒路一帶無合理辯解下攜有攻擊性武器，即兩枝伸縮警棍。

控方申請押後案件，以待警方進一步調查。控方透露，機場閉路電視拍下被告拉下口罩時的容貌，又見到他將付國豪從手推車推至地上，打付國豪的頭及用電筒照射他，更籲在場群眾「掛起佢（付）」。

控方續指，機場事件發生後，警方於8月25日在被告車內搜獲伸縮警棍、刀、彈弓、木盾等，惟暫時只起訴被告非法藏有伸縮警棍。

裁判官聽畢控方陳辭，應控方申請將案件押後至10月28日再訊，又指案情嚴重，將被告須還押懲教看管。

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