【逃犯條例】被捕12歲男童留院　校方稱正協助家長 (17:47)

【16:37】反修例示威持續，昨午舉行的「荃葵青大遊行」結束後發生警民衝突，警方拘捕超過30人，其中年紀最小的為一名僅12歲男童。

據稱被捕男童將升讀嶺南衡怡紀念中學中一，該校副校長關國康向《明報》證實消息，他表示昨晚網上有不少網民四出尋找該校教師，希望能聯絡男童家長，校方遂翻查今年的新生登記名單，成功聯絡到男童的家長，當時該男童正身處警署內，其家長於律師及社工陪同下到警署協助。

副校長關國康稱該男童原正參加學校的升中銜接課程，但因未獲保釋，目前已告假，校方已派出駐校社工為其家人提供協助，同時輔導曾與他一同上銜接班的學生。

由於男童目前仍被扣留調查，若警方正式落案起訴該男童，男童隨時未能於本學年繼續學業。關國康坦言目前校方未有相關應變方案，但相信男童年紀尚小，警方和法庭會酌情讓他保釋，又稱學校設有多元網上學習平台，會盡能力向男童提供教材及功課，協助他繼續學業。