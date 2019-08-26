【逃犯條例】被捕12歲男童留院　校方稱正協助家長 (17:47)

【17:47】有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警方拘捕男童後，已聯絡其父母，男童是於其父及律師陪同下接受警誡等；男童聲稱患有疾病，但這與非法集結罪無關，男童目前仍於醫院接受治療。
【16:37】反修例示威持續，昨午舉行的「荃葵青大遊行」結束後發生警民衝突，警方拘捕超過30人，其中年紀最小的為一名僅12歲男童。
據稱被捕男童將升讀嶺南衡怡紀念中學中一，該校副校長關國康向《明報》證實消息，他表示昨晚網上有不少網民四出尋找該校教師，希望能聯絡男童家長，校方遂翻查今年的新生登記名單，成功聯絡到男童的家長，當時該男童正身處警署內，其家長於律師及社工陪同下到警署協助。
副校長關國康稱該男童原正參加學校的升中銜接課程，但因未獲保釋，目前已告假，校方已派出駐校社工為其家人提供協助，同時輔導曾與他一同上銜接班的學生。
由於男童目前仍被扣留調查，若警方正式落案起訴該男童，男童隨時未能於本學年繼續學業。關國康坦言目前校方未有相關應變方案，但相信男童年紀尚小，警方和法庭會酌情讓他保釋，又稱學校設有多元網上學習平台，會盡能力向男童提供教材及功課，協助他繼續學業。
相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 林鄭 林鄭月娥 政府 荃葵青大遊行 12歲 被捕 男童 編輯推介