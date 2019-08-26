的士司機遭警箍頸後不治裁非法被殺　遺孀向警務處長索償 (16:10)

原告為死者陳輝旺（終年65歲）的遺孀和遺產代表人李少娟，被告為警務處長。聆案官今在庭上透露，審訊預計需時14天，建議原告一方減省部分證物，例如以謄本代替在庭上播放死因研訊的審訊內容。案件押後至明年2月5日再訊。

原告一方在庭上表示，已接觸部分證人，當中有救護人員表示願意到庭作供，惟仍需取得上司的同意；又指被告至今未有承認法律責任；並透露死者遺孀確診患癌，目前需接受治療，事件亦為她帶來許多壓力，希望事件盡快解決。

死因庭的陪審團早前以3比2裁定，死者死於不合法被殺，即同意當時涉箍頸的警員誤殺司機。涉對死者箍頸的警員林偉榮早前入稟申請司法覆核，要求撒銷死因庭裁決，再為死者舉行死因聆訊；以及是次覆核有結果前，禁止律政司採取任何進一步檢控行動。司法機構網頁顯示，上述覆核案件目前未有排期審訊。

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