智慧燈柱供應商稱家人僱員受威脅停供貨　創科局：同情理解 (15:44)

訊科系統發表聲明，表示鑑於其公司董事的家人及僱員受到人身安全威脅，以及公眾對其公司的項目和服務有疑慮，因此決定完成支援現時已安裝的50支燈柱的相關工作後，停止供應及安裝香港政府的智慧燈柱項目的其他智能裝置，希望此舉能平息市民及客戶的疑慮，並集中改善內部網絡安全及管理。

創科局發言人發聲明說：「對於有本地中小企因參與智慧燈柱項目而受到攻擊起底，我們難以接受，亦深表遺憾。事件嚴重打擊香港創科界的努力。」

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