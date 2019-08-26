智慧燈柱供應商稱家人僱員受威脅停供貨　創科局：同情理解 (15:44)

示威者上周六（24日）於觀塘遊行期間鋸斷及破壞多枝「智慧燈柱」，並質疑柱內組件蒐集的資料會傳到內地。負責供應智慧燈柱藍芽發射器的本地公司「訊科系統」昨發聲明稱，鑑於公司董事的家人及僱員受到人身安全威脅，決定停止供貨給政府。創新及科技局發言人今日（26）今日發表聲明稱，對該公司的情况表示同情及理解，並尊重其決定。
訊科系統發表聲明，表示鑑於其公司董事的家人及僱員受到人身安全威脅，以及公眾對其公司的項目和服務有疑慮，因此決定完成支援現時已安裝的50支燈柱的相關工作後，停止供應及安裝香港政府的智慧燈柱項目的其他智能裝置，希望此舉能平息市民及客戶的疑慮，並集中改善內部網絡安全及管理。
創科局發言人發聲明說：「對於有本地中小企因參與智慧燈柱項目而受到攻擊起底，我們難以接受，亦深表遺憾。事件嚴重打擊香港創科界的努力。」
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