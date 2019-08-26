【逃犯條例】斥警濫權林鄭狡辯　東區醫院醫護具名聯署重申五大訴求 (15:22)

聯署又指出，綜觀多場反修例運動，警方處理示威手法草菅人命，使用橡膠子彈及布袋彈，一名女子右眼更因中槍而近乎失去視力；警方迄今使用接近2000發催淚彈，並在鬧市、公共屋邨，甚至老人院附近及港鐵站內發射，對此予以最強烈譴責並要求警方交代，同時呼籲國際社會關注香港警察使用化學武器的情況。聯署又指出，警察以示威者被捕為由，阻礙救護車進入集會範圍，嚴重剝奪示威者基本人權；警方更多次攻擊在場已表明身分的醫療人員，令救援工作受阻。

聯署又認為，香港警察理應保護市民，現淪為政治打壓工具，令港人活在白色恐怖；特首林鄭月娥則一貫剛愎自用，砌詞狡辯，企圖蒙混過關，他們對此無比憤慨，亦對社會現況感到痛心。

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