【逃犯條例】斥警濫權林鄭狡辯　東區醫院醫護具名聯署重申五大訴求 (15:22)

東區尤德夫人那打素醫院逾700名醫護人員及職員發表具名聯署表示，反修訂《逃犯條例》運動發展至今，政府非但放縱警方濫權及使用暴力，令示威者以至普羅市民身受嚴重傷害，更多次妨礙傷者救治。他們身為醫護人員，同為熱愛香港的市民，痛心疾首，並向特首林鄭月娥重申香港人的五大訴求。
聯署又指出，綜觀多場反修例運動，警方處理示威手法草菅人命，使用橡膠子彈及布袋彈，一名女子右眼更因中槍而近乎失去視力；警方迄今使用接近2000發催淚彈，並在鬧市、公共屋邨，甚至老人院附近及港鐵站內發射，對此予以最強烈譴責並要求警方交代，同時呼籲國際社會關注香港警察使用化學武器的情況。聯署又指出，警察以示威者被捕為由，阻礙救護車進入集會範圍，嚴重剝奪示威者基本人權；警方更多次攻擊在場已表明身分的醫療人員，令救援工作受阻。
聯署又認為，香港警察理應保護市民，現淪為政治打壓工具，令港人活在白色恐怖；特首林鄭月娥則一貫剛愎自用，砌詞狡辯，企圖蒙混過關，他們對此無比憤慨，亦對社會現況感到痛心。
逃犯條例 相關報道：
涉包圍管業處拍打警車 麗晶兩住客涉擾亂秩序提堂 被禁靠近管理處
相關字詞﹕濫權 逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 示威 林鄭 林鄭月娥 東區尤德夫人那打素醫院 醫護人員 化學武器 橡膠子彈 布袋彈 警方 編輯推介