metoo啟發揭30多年前疑遭非禮　女事主出庭頂證母親前僱主 (14:25)

年近八旬的被告徐龍貴，被控於1985年及1987年，分別在旺角一單位及一酒店房間內非禮女子X。

現時46歲的事主今在屏風後供稱，被告及其妻以前開製衣工廠，自1982年聘請母親為保姆，照顧他的兩個兒子，兩家人經常見面。1985年暑假，事主當時就讀小五升小六，跟隨母親到被告住所；母親與被告幼子離家，剩下被告和事主獨處。被告帶她入房，雙手隔衣摸她胸部，再摸私處，為時5分鐘。當時事主「唔知發生咩事」、「識嘅人點解會咁」，並不敢告知母親。

兩年後，被告到事主寓所接走兒子時，私下向事主遞紙條，寫有被告「call 機」號碼及要求事主打給他，再邀約事主外出。事主赴約並被帶上酒店房間。惟事主之前從未去過酒店，及後才知道該處是酒店。

事主表示，被告在酒店房間脫下面褲、解開衣鈕，首先隔衣摸她胸部，再脫下他自己及事主的內褲，並要求她張開雙腿，非禮其私處，過程中手指有插入陰道。事主曾叫喊「唔好」、「我走啦」，但推開被告不果。被告捉她手摸其下體，並介紹其結構，並言「你夠18歲，我就放入去」，又稱「我同阿姨（被告妻子）做唔到」。被告給予事主兩、三百元後一同離開房間。

事主當時不敢將事件告知母親，因「母親好似好想做呢份工」，不想她失去工作。直至2013年至14年，事主在太子讀書進修再勾起回憶，「每日經過旺角警署都想報警」，但認為事隔多年，報警也沒有用。事主2017年數次透過whatsapp將事件告知被告妻子，但不獲回覆；另加上#Metoo，女運動員公開受性侵經歷，呼籲大眾舉報，才鼓氣勇氣揭發事件。聆訊下午繼續。

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