港聞

【逃犯條例】珠海學生攝記中催淚彈　臨委會集會促校方責警　副校：沒有補充 (14:02)

珠海學院今日（26日）舉行迎新日。珠海學院學生會臨時行政委員會（臨委會）發起集會，就早前學生黎家威以自由攝影師身分在示威現場拍攝，被催淚彈擊中一事，要求校方譴責警方使用過分武力。學生其後與兩名副校長對話，但會面未有成效，臨委會呼籲同學響應學界罷課行動。

臨委會集會約20人參加，黎家威亦有到場。學生得知副校長（交流及學生事務）古穎慈及副校長（學術）譚國煥於校內餐廳，要求校方回應。雙方對話近20分鐘，臨委會批評，校方對黎家威事件態度冷漠，又指校方一直未能落實公開對話的日期，認為校方不重視、不關心學生安危。譚國煥解釋，安排上有困難，校長早前因各原因未能會面，校方會再作安排。對於黎家威的事件，譚國煥稱，當時很快得知消息後，校方已跟進，亦已聯絡作慰問及見面，至8月8日校方於Facebook向師生發信解釋，他強調校方「以關心黎同事情況」處理事件，又表示校方反對暴力，認為解決問題最好方法是對話。

對於校方會否就事件譴責警方，譚國煥回應說，因事發時不在場，沒有足夠資料支持是否譴責某一方，強調大家應坐下來商討。珠海學院反警暴關注組成員葉同學質疑，事隔半個月，校方竟仍然不清楚事情。她又稱，珠海學院每年有不少新聞及傳播學系的畢業生和學生，黎同事以記者身分受傷，認為校方不譴責警方暴力是荒謬。

古穎慈表示，曾探望黎同學，又稱當時校長因不在港未有前往探望，強調校長有跟進事情。學生多番追問，要求校方譴責警方，譚國煥重申，8月8日的信已很清楚，又回應稱「沒有補充」。對話約20分鐘，兩位副校方離場，學生尾隨抗議。

黎家威於會後說，完全不接受校方回應，認為此事更關乎珠海學院傳理系，又稱曾拒絕校方邀請私下會面。他透露，上星期已聯絡法律界人士，將就事件展開法律程序。

珠海學院臨委會會長盧嘉軒認為，今次對話沒有成效，學生會要求校長公開對話，亦將響應學界，呼籲同學罷課。

逃犯條例 相關報道：

戴耀廷：反修例源於港人盼落實雙普選　明白體諒警成磨心

劉頴匡與觀塘被捕者移送新屋嶺拘留中心

員佐級協會譴責暴力行為　籲記者勿妨礙警方工作

記協稱被冒充發布誤導資訊　保留追究權利

張炳良：「大台」是整個社會　政府作為「主場」有責任先行一步 張炳良：「大台」是整個社會　政府作為「主場」有責任先行一步

相關字詞﹕逃犯條例 香港逃犯條例 移交逃犯 修訂 影響 諮詢 台灣 引渡條例 協定 商界 修訂逃犯條例 移交逃犯內地 中港移交逃犯 立法會 香港引渡協議國家 保安局 遊行 反修例 反修例遊行 示威 林鄭 林鄭月娥 政府 珠海學院 編輯推介

上 / 下一篇新聞