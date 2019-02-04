【逃犯條例】珠海學生攝記中催淚彈　臨委會集會促校方責警　副校：沒有補充 (14:02)

臨委會集會約20人參加，黎家威亦有到場。學生得知副校長（交流及學生事務）古穎慈及副校長（學術）譚國煥於校內餐廳，要求校方回應。雙方對話近20分鐘，臨委會批評，校方對黎家威事件態度冷漠，又指校方一直未能落實公開對話的日期，認為校方不重視、不關心學生安危。譚國煥解釋，安排上有困難，校長早前因各原因未能會面，校方會再作安排。對於黎家威的事件，譚國煥稱，當時很快得知消息後，校方已跟進，亦已聯絡作慰問及見面，至8月8日校方於Facebook向師生發信解釋，他強調校方「以關心黎同事情況」處理事件，又表示校方反對暴力，認為解決問題最好方法是對話。

對於校方會否就事件譴責警方，譚國煥回應說，因事發時不在場，沒有足夠資料支持是否譴責某一方，強調大家應坐下來商討。珠海學院反警暴關注組成員葉同學質疑，事隔半個月，校方竟仍然不清楚事情。她又稱，珠海學院每年有不少新聞及傳播學系的畢業生和學生，黎同事以記者身分受傷，認為校方不譴責警方暴力是荒謬。

古穎慈表示，曾探望黎同學，又稱當時校長因不在港未有前往探望，強調校長有跟進事情。學生多番追問，要求校方譴責警方，譚國煥重申，8月8日的信已很清楚，又回應稱「沒有補充」。對話約20分鐘，兩位副校方離場，學生尾隨抗議。

黎家威於會後說，完全不接受校方回應，認為此事更關乎珠海學院傳理系，又稱曾拒絕校方邀請私下會面。他透露，上星期已聯絡法律界人士，將就事件展開法律程序。

珠海學院臨委會會長盧嘉軒認為，今次對話沒有成效，學生會要求校長公開對話，亦將響應學界，呼籲同學罷課。

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